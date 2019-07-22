Ханты-Мансийск, 22 июля, 2019, 09:37 — ИА Регнум. Восточные и центральные районы Ханты-Мансийского автономного округа накрыл смог. Наблюдается дымка и лёгкий запах гари, характерные для лесных пожаров. Причина — природные пожары в Красноярском крае и на Ямале, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО.

Иван Слюсарев. Лесной пожар (фрагмент). 1947

Жители Сургута и Нефтеюганска отмечают с 21 июля устоявшийся над городами смог. Однако на территории Югры в этот день действующих природных пожаров не зарегистрировано. Было обнаружено шесть очагов возгорания: по два в Кондинском и Ханты-Мансийском районах, и по одному очагу в Советском и Нижневартовском районах на площадях 0,01—0,5 га. Все возгорания были ликвидированы сразу после обнаружения, отмечают в ГУ МЧС России по ХМАО.

В то же время продолжают действовать природные пожары в соседних регионах, откуда могла прийти дымка. По состояниюна 19:00 по местному времени (17:00 мск) 21 июля на территории Красноярского края действовало 104 природных пожара на площади более 500 тысяч гектаров. На Ямале по состоянию на утро 22 июля горело 419 га леса.

В ГУ МЧС ХМАО рекомендует жителям задымлённых территорий пить больше воды, чаще делать влажную уборку помещений и принимать душ, снизить физическую активность, держать окна закрытыми и при плохом самочувствии немедленно обращаться к врачам.

В мэрии Сургута сообщают, что оперативной группой комиссии по чрезвычайным ситуациям в пяти точках города были проведены замеры на загрязнённость воздуха. Превышения уровня предельно допустимой концентрации углекислого газа в воздухе не обнаружено, заявляют в сургутской горадминистрации.