Москва, 22 июля, 2019, 09:39 — ИА Регнум. Самые популярные модели автобусов в России для различных видов сообщений назвало аналитическое агентство «Автостат».

Dmitry Terekhov ПАЗ-3205

Так, по данным агентства, около трети всех автобусов пригородных маршрутов в России — это модели ПАЗ-3205. Их количество составляет на 1 января 2019 года 128 400 экземпляров. Стоит отметить, что общая численность пригородных автобусов в стране — 217 400 экземпляров.

Кроме того, 53,6% всех автобусов в стране — пригородные. А общее количество автобусов (без учета LCV) в России составляет 405 700 экземпляров.

Около 30% автобусов в автопарке России — городского назначения. Их насчитывается порядка 118 100 экземпляров. Самой популярной моделью среди городских автобусов является ЛИАЗ-5256 (16 800 ед.).

Доля междугородних и туристических автобусов составляет 9%, что в количественном выражении составляет 36 300 экземпляров. Среди них самая популярная модель — это KIA Granbird (3100 ед.).

Остальная часть автопарка России — это автобусы прочего назначения (33 900 ед.).

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