Киев, 22 июля, 2019, 09:27 — ИА Регнум. Центральная избирательная комиссия Украины обработала 95,09% электронных протоколов с избирательных участков за границей, сообщается 22 июля на сайте ЦИК.

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательные бюллетени

Так, по результатам подсчета партия «Слуга народа» набрала 29% голосов (8 214 голосов). Далее идут «Европейская солидарность» (28,8%, 8 752 голоса), «Голос» (19,03%, 5 784). Остальные партии набрали менее 5% голосов.

Как сообщало ИА REGNUM, голосование на внеочередных выборах в Верховную раду Украины завершилось накануне, 21 июля. Избирают депутатов в парламент по смешанной системе — по партийным спискам и мажоритарным округам.

По предварительным данным ЦИК Украины, после обработки 33,79% бюллетеней за партию «Слуга народа» проголосовали 42,18% избирателей.

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