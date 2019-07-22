Пермь, 22 июля, 2019, 09:02 — ИА Регнум. В Пермском крае в январе — мае 2019 года умер 51 ребенок в возрасте до одного года. Большинство младенцев скончались из-за состояний, которые возникли в перинатальный период, — 26 детей, сообщает Пермьстат.

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В числе основных причин гибели грудных детей также указаны врожденные аномалии (погибли восемь младенцев), болезни органов дыхания (три ребенка) и несчастные случаи (один младенец).

Число детей, умерших в возрасте до года, в январе — мае 2019 года в сравнении с январем — маем 2018 года, снизилось на 11 человек. Стоит отметить, на 10 тыс. родившихся в Прикамье 2018 году детей приходилось 46,5 случая гибели грудных детей.