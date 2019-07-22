Владивосток, 22 июля, 2019, 09:00 — ИА Регнум. Из-за сильного ветра и ливневых дождей, которые принёс в Приморье тайфун «Данас», нарушение электроснабжения отмечено в 13 городах и районах края, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном департаменте по ЖКХ и топливным ресурсам.

Без света

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В течение суток, во время которых над Приморьем бушевал тайфун «Данас», обрывы проводов и другие локальные нарушения в электроснабжении были отмечены в городах Владивосток, Артём, Фокино, в посёлках Промысловка, Домашлино, Занадворовка, Киевка. Во всех случаях к месту повреждений выезжали аварийные бригады.

В северных районах края, где ещё продолжаются дожди, на круглосуточном дежурстве находятся специальные аварийные бригады.

По прогнозам синоптиков в понедельник, 22 июля, на территория Приморья ожидаются сильные дожди, временами грозы, скорость ветра составит до 18 м/с. Реки, по сообщению краевого управления МЧС, находятся в берегах, подтопления ожидается в низинах.

В некоторых районах Приморья ливни разрушили мосты, размыли участки дорог. В настоящее время идут аварийно-восстановительные работы.

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Как сообщало ИА REGNUM, три моста смыло в Приморье прошедшим тайфуном «Данас». Пострадали мостовые сооружения в Лазовском и Хасанском районах, в посёлке Преображение смыло мост и затопило детский оздоровительный лагерь.