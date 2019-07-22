Москва, 22 июля, 2019, 08:46 — ИА Регнум. Министерство природы РФ может ужесточить процедуру получения охотничьего билета, сообщает 22 июля «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

Охотничьи ружья

По данным издания, ведомство намерено ввести экзамен, в рамках которого желающие получить билет будут сдавать основы биологии диких животных, требования правил охоты и технику безопасности.

Отмечается, что тем, у кого уже есть охотничий билет, сдавать данный экзамен не придется.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий правовой режим оборота луков, использующихся в охоте.

Право приобретения охотничьих луков предлагается предоставить гражданам РФ, которым уже выданы охотничьи билеты и которые имеют разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия.

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