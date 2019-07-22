Киев, 22 июля, 2019, 08:45 — ИА Регнум. Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» получит возможность самостоятельно сформировать правительство, не прибегая к коалициям. Так, по подсчётам «Украинской правды», предварительно политическое объединение получит 227 мест в Верховной раде, при том что 226 кресел — это уже большинство.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

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При этом «Оппозиционная платформа — за Жизнь» может получить 43 места в высшем законодательном органе страны, «Европейская солидарность» — 27, «Батькивщина» — 26 и «Голос» — 20.

В настоящее время, после обработки 35,51% протоколов на выборах в парламент Украины за партию «Слуга народа» свои голоса отдали 42,19% избирателей. По данным ЦИК, «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука набирает 12,75%, партия бывшего президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» — 8,71%, «Батькивщина» Юлии Тимошенко — 8,17%. Партия музыканта Святослава Вакарчука «Голос» заручилась поддержкой 6,39% избирателей.

Остальные партии не преодолели пятипроцентный барьер.

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Как сообщало ИА REGNUM, глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что переговоры о формировании правящей коалиции в Верховной раде нового созыва точно не начнутся в ближайшее время, на следующий день после выборов. По его словам, до официального объявления полных результатов выборов каких-то глобальных переговоров ждать не стоит.

Добавим, что, по словам первого помощника президента Украины Сергея Шефира, партия «Слуга народа» хочет создать коалицию в будущей Верховной раде с партией «Голос» украинского музыканта Святослава Вакарчука, также вполне вероятна коалиция и с «Батькивщиной» Юлии Тимошенко. А вот коалицию с партией бывшего главы государства Петра Порошенко «Европейская солидарность» Шефир исключил.