Кунгур, Пермский край, 22 июля, 2019, 09:16 — ИА Регнум. В Пермском крае жалоба мэра Кунгура на родителей, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), вызвала широкий резонанс. Градоначальник обратился в прокуратуру с заявлением, где просил отреагировать на несогласованную акцию, когда на городское культурно-массовое мероприятие граждане массово пришли в майках с одинаковой надписью.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Чиновник

«Данная акция имеет характерные признаки публичного мероприятия: наличие организатора мероприятия, единая форма, имеющая символику публичного выражения коллективного или индивидуального мнения, наличие требований к органам государственной власти и местного самоуправления», — говорится в заявлении администрации Кунгура за подписью мэра Сергея Гордеева.

Между тем представитель группы родителей Светлана А. отметила:

«Добрая половина кунгуряков во время массовых мероприятий, посвященных «Небесной ярмарке», была одета в одинаковую одежду, но к сожалению, этого мэр города Кунгура Гордеев Сергей Васильевич не замечал, а заметил именно нас — в футболках с набором букв и одинаковой картинкой. И, видимо, настолько «болит душа» у мэра города Кунгура за детей с ОВЗ, что решил он привлечь родителей за «несогласованное мероприятие».

Жительница Кунгура также подчеркнула, что никто не устраивал несогласованных акций, просто пришли в одинаковых футболках, чтобы привлечь внимание к серьёзным проблемам. На одежде были картинка и хештеги (#ОтстоимШколуКунгура#ШколуДляДетейОВЗ#ДаешьЗданиеШколеВцентре). Никто никого не провоцировал. Более того, присутствовавшие на мероприятии представители полиции и мэрии не делали никаких замечании, сообщает ИА «Местное время».

После фестиваля «Небесная ярмарка» вдруг появилось заявление в прокуратуру. Светлана А. считает, что действиям мэра есть объяснение. В городе ранее прошел пикет, который собрал большое количества народа, 28 июля планируется провести митинг. Тема все та же — новая школа для детей с ограниченными возможностями здоровья в центре Кунгура, информирует 59.ru.

Стоит отметить, конфликт в Кунгуре произошел из-за того, что здание школы для детей-инвалидов признали аварийным, детям планируют предоставить площадки на базе обычной общеобразовательной школы. Родители опасаются, что дети здоровые и с ограниченными возможностями здоровья будут пересекаться, что чревато конфликтами и нанесением обид.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской администрации, слухи и домыслы о том, что коррекционная школа закрывается или прекращает свою деятельность, безосновательны. Прежде всего, речь идет о переводе МБОУ «СКОШ для учащихся с ОВЗ» вместе с сохранением педагогического состава и необходимого числа специалистов в другое здание.

Чиновники заявили, что всем требованиям образовательного учреждения для детей с ОВЗ отвечает единственная школа в городе — СОШ № 12. Также выбрано дополнительное здание — Детский дом юношеского творчества и экскурсий (далее — ДДЮТиЭ). В школе будут обучаться 60 человек, в ДДЮТиЭ — 40, еще 35 человек разместятся во втором корпусе СКОШ № 8 (ул. Октябрьская, 18). Новые площадки позволяют организовать группы продленного дня. Решается вопрос подвоза 54-х обучающихся с ОВЗ к зданию школы №12. Для создания благоприятного психологического климата для всех участников образовательного процесса планируется активизировать ресурс психологических служб школы № 12 и Детского дома творчества при сотрудничестве с городским Центром психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. В июле прошли встречи с педколлективом и родителями детей из коррекционной школы и школы № 12.

Однако, как сообщает издание «Искра Кунгур», соседство двух школ в одном здании не устраивает родительское сообщество. Вскоре должно начаться строительство новой школы, оно сможет разгрузить три городские школы. Тогда коррекционной школе предложат занять корпус школы № 21. Между тем родители, воспитывающие детей с ОВЗ, задаются вопросом — почему не могут построить новое здание для их дочерей и сыновей?