Киев, 22 июля, 2019, 08:31 — ИА Регнум. Бывший украинский дипломат Олег Волошин заявил, что «могилой» нынешнего лидера Украины Владимира Зеленского станет избрание в должности премьер-министра человека, который лоббирует интересы Международного валютного фонда (МВФ). Об этом он сообщил в эфире «112 Украина».

Александр Горбаруков ИА REGNUM МВФ и Зеленский

Речь идёт о заместителе главы Национального банка Украины Екатерине Рожкове, которая является одним из кандидатов на пост премьер-министра Украины.

«Я вас предупреждаю: если у вас премьер-министром будет Рожкова, то мы, как оппозиция, этими тремя буквами «МВФ» вас просто уничтожим», — заявил Волошин.

Он добавил, что МВФ будет «могилой политического рейтинга и политической силы» Зеленского.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб заявил, что Национальный банк Украины рассчитывает на старт новой программы сотрудничества с МВФ до конца 2019 года.

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