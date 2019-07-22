Астана, 22 июля, 2019, 08:10 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал китайскую модель социализма в части социального равенства. Об этом глава государства заявил в документальном фильме Алексея Пивоварова «Президент 2.0», премьера которого прошла 21 июля на «31 канале».

Дружба народов. Плакат СССР

Глава государства вспомнил о волнениях на площади Тяньаньмэнь в Пекине. По его словам, молодежь в Китае оказалась под влиянием перестройки в СССР. Токаев считает, что в те годы перед китайским руководством стояла задача раскрыть экономический потенциал социализма.

«Я должен сказать, что понимаю, почему в КНР пошли тем путем, которым пошли. Но это не значит, что я ратую за социализм. Но социализм не умер», — добавил президент.

Напомним, 21 июня на «31 канале» в Казахстане состоялась премьера документального фильма «Президент 2.0». В фильме Касым-Жомарт Токаев прокомментировал смену власти в республике в марте 2019 года.

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