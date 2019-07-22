Сургут, Югра, 22 июля, 2019, 08:01 — ИА Регнум. В Югре 21 июля прошёл массовый пикет участников жилищной программы «Молодая семья», с которых Ипотечное агентство Югры под разными предлогами требует вернуть деньги через суды. На людей, участвовавших в программе по улучшению жилищных условий, «свалились» долги от 800 тыс. рублей и более, которые они должны вернуть в одночасье, сообщили корреспонденту ИА REGNUM участники сообщества «Сургут для детей».

Иван Шилов ИА REGNUM Недвижимость

Как ранее сообщало ИА REGNUM, около 200 югорских семей, участвовавших в программе «Молодая семья», оказались в тупиковом положении. По условиям программы участники не должны иметь в собственности жилые помещения. По словам генерального директора «Ипотечного агентства Югры» Евгения Чепеля, ранее, до 2013 года, участники «Молодой семьи» самостоятельно декларировали наличие или отсутствие собственного жилья. Потом заработала система электронного межведомственного взаимодействия. Выяснилось, что некоторые участники программы вольно или невольно утаили, что являются владельцами недвижимости. Массовые нарушения всплыли при приведении документации в порядок в соответствии с законодательством.

Участники программы, которые уже получили субсидии за жильё, сейчас вынуждены эти субсидии отдать. Но когда они получали компенсации, в программе было прописано: «Нет жилья на территории ХМАО». Сейчас же заявляется, что жилья не должно было быть на всей территории России.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова неоднократно заявляла, что законность действий Ипотечного агентства Югры будет проверена в каждом индивидуальном случае. Пока люди продолжают получать иски и проигрывать в судах.

«С добросовестных граждан и их детей взыскивают огромные суммы. Мы требуем остановить беспредел Ипотечного агентства Югры. На пикете присутствовало 18 участников. Рабочая группа, созданная губернатором ХМАО, не решила нашу проблему», — заявляют участники протеста.

Отметим, что на прошлой неделе участники протеста, потеряв надежду на рабочую группу от губернатора, обратились с заявлениями в прокуратуру и Следственный комитет России с очередной просьбой проверить законность действий Ипотечного агентства Югры.