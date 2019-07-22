Киев, 22 июля, 2019, 07:37 — ИА Регнум. По предварительным данным Центральной избирательной комиссии Украины, в настоящее время на прошедших выборах депутатов в Верховную раду страны с отрывом более чем в три раза лидирует партия «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского. По данным обработки 33,79% бюллетеней, за это политическое объединение свои голоса отдали 42,18% избирателей.

Иван Шилов ИА REGNUM Забег

«Оппозиционная платформа — За жизнь» пока заручилась поддержкой 12,7% или более 517 тыс. избирателей. На третьем месте с результатом 8,72% — партия бывшего главы государства Петра Порошенко «Европейская солидарность».

Кроме того, пятипроцентный барьер преодолели ещё две партии — «Батькивщина», лидером которой является бывшая вице-премьер Украины Юлия Тимошенко (8,17%) и «Голос» музыканта Святослава Вакарчука (6,41%).

Как сообщало ИА REGNUM, голосование на внеочередных выборах в Верховную раду Украины завершилось накануне, 21 июля. Избирают депутатов в парламент по смешанной системе — по партийным спискам и мажоритарным округам. Всего было зарегистрировано 22 партии, по избирательным спискам которых баллотируются более 2,5 тысячи кандидатов, а также свыше трёх тысяч кандидатов по мажоритарным округам.