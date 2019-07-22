Иркутск, 22 июля, 2019, 07:41 — ИА Регнум. Иркутский губернатор Сергей Левченко заявил о сложностях с покупкой и арендой жилья для жителей, пострадавших от мощнейшего наводнения, сообщает ИА «Ирсити». По словам главы региона, прозвучавшим в ходе пресс-конференции 21 июля, собственники недвижимости значительно повысили цены на жилые помещения.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цены

Вместе с тем Сергей Левченко сообщил о том, что с теми, кто намерен нажиться на беде людей, начата работа с помощью налоговой, прокуратуры и других надзорных органов.

Читайте также: Правительство выделит до 14 млрд на строительство жилья в Иркутской области

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось после проливных дождей. Вода зашла в более 10 тысяч жилых домов, где проживает более 38 тысяч человек. По итогам обследований выяснилось, что 3448 домов непригодны для дальнейшего использования, а 500 из них вообще отсутствуют. И только 5620 подлежат капремонту.

Читайте также: Иркутский губернатор Левченко ответил на претензии Путина о плохой работе