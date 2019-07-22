Южно-Сахалинск, 22 июля, 2019, 07:35 — ИА Регнум. На морском вокзале в свободном порту Ванино из года в год возникает одна и та же проблема — пассажиры, следующие транзитом через Ванино на Сахалин, не могут попасть на паром и вынуждены ночевать на полу вокзала. Мест на паромах не хватает, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Vladimir Elistratov Паромная переправа Ванино

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Сахалинские пассажиры, застрявшие в Ванино, шлют гневные сообщения в СМИ.

«Пятые сутки сидим. Денег осталось только на паром. Командировочных без очереди запихивают, водителей, сопровождающих транспорт. А мы остались тут сидеть. Кошмар полнейший. Мне под 70 лет, мы простываем тут, сидушки железные, условий никаких, даже туалет платный», — опубликовало сообщение одного из пассажиров ИА Сахалин. Инфо

Глава Ванинского района Хабаровского края Александр Наумов в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM высказал опасения, что в августе застрявших на вокзале в Ванино жителей Сахалина будет в разы больше:

«Пока «полнейшего кошмара» и транспортного коллапса нет. Это только начало периода, когда сахалинские пассажиры начинают возвращаться из отпусков. К тому же сейчас начинается переброска военных на Сахалин, такое каждый год, их перебрасывают паромами. Плюс, конечно, паромов крайне мало, да ещё на Сахалине перешивка железнодорожной колеи. Я сейчас вернулся с морвокзала. Там сейчас находится 40 сахалинских пассажиров, ночью обещали 20 отправить на остров. Но сезон массового возвращения из отпусков — август. Вот тогда может начаться кошмар. В прошлом году мы ситуацию своими силами разрулили. Но люди, жители района возмущаются по поводу того, что мы ежегодно тратим свои средства на содержание сахалинских пассажиров, которые оказываются в такой ситуации. При этом пассажиры сахалинские, собственник паромов — Сахалинское пароходство на Сахалине и вообще — ситуацию создаёт только Сахалин. А расплачивается наш бюджет, который не сравнить с сахалинским, конечно. Мы держим на контроле обстановку и очень надеемся на то, что власти Сахалина предпримут хоть какие-то меры для того, чтобы своевременно забирать своих людей на остров».

Со дня на день на Сахалин хлынут рыбообработчики — на путину. И тогда в Ванино может начаться настоящий коллапс.

Как сообщало ИА REGNUM, почти каждый год на морском (он же железнодорожный) вокзале свободного порта Ванино скапливаются десятки, а порой сотни пассажиров с Сахалина. Паромов не хватает катастрофически, вместо 10 дизель-электроходов, ранее работавших на линии Ванино — Холмск, осталось три, один из них перевозит опасные грузы и пассажиров не берет.

В 2015 году в Ванино скопилось более 1 500 пассажиров с острова, люди ложились на рельсы, требовали отправить их домой, у них закончились деньги и не на что было купить даже еды, лекарств, среди пассажиров начались болезни. Все расходы легли на муниципальный бюджет Ванино.

Вывозили тогда людей с помощью большого десантного корабля.

Два новых парома для Сахалина строятся на Амурском судостроительном заводе. Первый корабли обещают сдать в 2020 году.