Москва, 22 июля, 2019, 07:19 — ИА Регнум. В России уже менее чем через месяц могут измениться правила провоза багажа и ручной клади через государственную границу. Новую норму планируется установить на количество овощей, фруктов и цветов, которые пассажиры смогут брать собой в самолёт, на поезд или пароход, везти автомобилем или отправлять по почте.

Багаж

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Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, изменения начнут действовать с 19 августа и коснуться не только пассажиров, но и сотрудников транспортных систем. Уточняется, что правила ввоза хотят ужесточить в отношении продукции с высоким фитосанитарным риском. В списки попадут ананасы, авокадо, гуава, манго, финики, инжир, а также абрикосы, персики, сливы, вишня, черешня и цитрусовые, сообщает «Российская газета». Также планируется распространить ограничения и на некоторые бобовые, орехи и овощи.

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После вступления в силу новых норм в своем багаже и ручной клади пассажиры смогут ввезти в Россию не более 5 кг фруктов и овощей, а также не более трёх букетов цветов. На более крупные партии потребуются фитосанитарные сертификаты. В случае их отсутствия продукцию вернут обратно или уничтожат, расходы на это придётся покрыть собственнику.