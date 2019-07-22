Сеул, 22 июля, 2019, 07:16 — ИА Регнум. Фургон с людьми перевернулся в Южной Корее. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Дороги

ДТП произошло в понедельник, 22 июля, в городе Самчхок (провинция Канвондо). По последним данным, в результате происшествия погибли пять человек, еще 11 получили различные травмы.

Отмечается, что в салоне фургона находились в основном пожилые люди, которые направлялись на посевные работы.

В настоящее время выясняются причины происшествия.

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