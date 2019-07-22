Салехард, 22 июля, 2019, 07:12 — ИА Регнум. Ямал охватили лесные пожары. Утром 22 июля 2019 года в регионе зарегистрировано девять очагов природных пожаров общей площадью 419 гектаров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС России по ЯНАО.

Лесной пожар

Днём ранее, 21 июля, на территории автономного округа бушевали семь лесных пожаров на общей территории около 30 гектар.

В ГУ МЧС России по ЯНАО напоминают, что на территории автономного округа из-за аномально жаркой погоды с 13 июля введены ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств сроком на 21 день.