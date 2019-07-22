Иркутск, 22 июля, 2019, 06:43 — ИА Регнум. В Иркутской области ухудшается ситуация с природными пожарами. Если накануне, 21 июля, в регионе действовало 86 лесных пожаров общей площадью почти 217,5 тысячи гектаров, то на 22 июля зарегистрировано уже 100 возгораний на территории почти в 285 тысяч гектаров. По данным регионального ГУ МЧС РФ, по состоянию на 7:00 пожары действуют в Бодайбинском, Жигаловском, Казачинско-Ленском, Катангском, Киренском, Мамско-Чуйском, Ольхонском, Усть-Илимском и Усть-Кутском районах. Причём только 10 из них локализованы.

Federal Emergency Management Agency Лесной пожар

Из общего количества возгораний 76 пожаров на площади 237 325 га не будут потушены, так как находятся в труднодоступной местности и далеко от населённых пунктов.

Вместе с пожарами в регион пришло задымление. Как уже сообщало ИА REGNUM, оно накрыло Братский, Чунский, Усть-Илимский, Нижнеилимский, Усть-Кутский районы. Также, согласно прогнозам, в область задымления могут попасть Тайшетский, Катангский и Киренский районы.

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