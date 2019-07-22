Оренбург, 22 июля, 2019, 06:38 — ИА Регнум. На востоке Оренбургской области ситуация из-за природных пожаров осложнилась. Число муниципальных образований, где пришлось вводить режим ЧС, увеличилось. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону, вечером 21 июля Ясненский городской округ стал третьим муниципалитетом, где действует спецрежим.

Лесной пожар

Напомним, с 19 июля крупный травяной пожар возник в Новоорском районе. Огонь уничтожил более 50 тыс. га степной территории. Утром 21 июля горел лес возле села Курмансай в Домбаровском районе. Во всех случаях угроза перехода пожара на населенные пункты снята. В борьбе с огнем задействовали вертолет и самолеты, которые совершили десятки сбросов воды на участки с пожаром.

Причиной больших ландшафтных пожаров в ГУ МЧС по региону назвали аномальную жару, сильный ветер и человеческий фактор. Зачастую пожары возникают в результате неосторожного обращения с огнем, бесконтрольного пала сухой травы, сжигания мусора.