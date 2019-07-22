Вашингтон, 22 июля, 2019, 06:29 — ИА Регнум. Восемь человек пострадали от удара молнии в американском штате Флорида, сообщает 21 июля NBCNews.

oompa123 Молния

Состояние сорокалетнего мужчины, получившего прямой удар молнией, критическое. Мужчину доставили в клинику с остановкой сердца.

От удара молнии также пострадали еще семь человек, находившихся на пляже города Клиэуотера. С различными ранениями, в том числе ожогами, их доставили в больницу. Трое пострадавших позже от госпитализации отказались.

Служба спасения рекомендует любителям пляжного отдыха как можно скорее идти в укрытие при первых раскатах грома.

Инцидент произошел в пляжном городке штата Флорида недалеко от Санкт-Петербурга.