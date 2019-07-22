Улан-Удэ, 22 июля, 2019, 06:25 — ИА Регнум. Шахтные воды продолжают загрязнять реку Модонкуль в Закаменском районе Бурятии, поменявшую из-за этого свой цвет с бирюзового на оранжевый. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Восточно-Байкальской природоохранной прокуратуры.

Река

В ходе проверки прокуроры установили, что в реку попадают шахтные воды из штольни «Западная» бывшего Джидинского вольфрамо-молибденового комбината.

«Содержание загрязняющих веществ превышает предельно допустимые концентрации от 10 до 50 раз по кадмию, меди, мышьяку, вольфраму и др.», — сообщили в надзорном органе.

Напомним, Модонкуль является притоком реки Джида, которая, в свою очередь, впадает в Селенгу — самый крупный приток Байкала. Причинённый ущерб оценивается в более чем 42 млн рублей.

С требованием прекратить загрязнение реки шахтными водами природоохранные прокуроры обратились в суд. Согласно иску, собственник земельного участка должен обеспечить экологическую безопасность штольни «Западная» путём строительства локальных очистных сооружений. Кроме того, исковое заявление содержит требования о взыскании суммы ущерба с ответственного.

Как сообщало ИА REGNUM, первыми из-за загрязнения реки тревогу забили местные жители. В ролике от 8 июня жительница сообщала, что оранжевой река никогда не была. Власти района объяснили позже, что Модонкуль поменял свой цвет из-за попадания ржавой воды из законсервированной штольни «Западная» бывшего рудника «Холтосон».

Республиканское руководство взяло в июне ситуацию «на контроль», однако результатов это, по всей видимости, не дало.

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