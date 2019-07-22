Киев, 22 июля, 2019, 06:14 — ИА Регнум. Введение особых мер в отношении украинцев, получивших российские паспорта, необходимо для прекращения процесса получения российского гражданства на Украине, заявил секретарь Совета национальной безопасности при президенте Украины Александр Данилюк, передает 22 июля «Страна.ua».

Minsvyaz.ru Российские паспорта

Конечной целью планируемых мер является прекращение выдачи украинским гражданам российских паспортов.

«Должны быть конкретные меры, чтобы этот процесс прекратился или максимально усложнился, — отметил Данилюк. — Это является нарушением Минских соглашений, спланированная провокация, и мы, конечно, не оставим это так».

Напомним, ранее 17 июля президент России Владимир Путин расширил действие подписанного ранее в апреле указа и дал право на упрощенный режим получения российского гражданства жителям всей Луганской и Донецкой областей.