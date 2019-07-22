Киев, 22 июля, 2019, 05:50 — ИА Регнум. Украинцы на зарубежных избирательных участках активнее голосовали за «Партию Шария» и за «Свободу», чем их соотечественники на территории страны, передает Центризбирком.

Westmclaren Анатолий Шарий

В общей сводной таблице по всем зарубежным участкам для голосования партия Шария и партия «Свобода» вошли в пятерку лидеров, оттеснив оттуда «Батькивщину» Юлии Тимошенко и «Оппозиционную платформу за жизнь».

На зарубежных участках обработано уже более 90% протоколов. На первом месте также находится «Слуга народа» с заметно меньшими показателями — 29,34%. Почти рядом «Европейская солидарность» с 28,78%. Третьей с отрывом в 10% идет партия музыканта Вакарчука, набирая 18,82%. За партию Шария и «Свободу» проголосовали 4,67% и 4,08% соответственно.

Напомним, голосование на выборах в Верховную раду официально заканчивается в 06:00 22 июля, когда закрываются последние зарубежные участки в Сан-Франциско.