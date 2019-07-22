Лондон, 22 июля, 2019, 05:23 — ИА Регнум. Европейская комиссия намерена «потратить все, что необходимо» для поддержки экономики Ирландии, в том случае, если выход из состава Европейского союза пройдет по жесткому сценарию, сообщает 22 июля The Times со ссылкой на высокопоставленного дипломата ЕС.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Ирландия

По данным источника, сумма поддержки составляет несколько миллиардов фунтов стерлингов. Она будет выделена для компенсации любого сбоя в торговле с Ирландией.

Напомним, претендующий на кресло премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил о том, что Британия выйдет из состава ЕС в оговоренный ранее срок, 31 октября вне зависимости от того, удастся ли Лондону договориться об условиях выхода с Брюсселем или нет.