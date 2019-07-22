Якутск, 22 июля, 2019, 05:27 — ИА Регнум. Рабочее утро главы Якутии Айсена Николаева в понедельник, 22 июля, началось с кадровых назначений — новые должности получили два чиновника, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Glava.sakha.gov.ru Айсен Николаев объявляет о подписании двух кадровых указов

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Афанасий Владимиров стал руководителем правительства республики и администрации главы.

Фёдор Борисов назначен заместителем Владимирова.

О новых назначениях глава Якутии Айсен Николаев написал в соцсетях.

Афанасий Владимиров до нынешнего назначения был руководителем департамента внутренней политики администрации главы и правительства республики.

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Как сообщало ИА REGNUM, руководитель общественной организации «Якутия — Наше мнение» Степан Петров не раз выступал с инициативой отправить в отставку всю верхушку правительства республики во главе с Айсеном Николаевым.