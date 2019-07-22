Петропавловск-Камчатский, 22 июля, 2019, 04:26 — ИА Регнум. Жители Алеутского района на Командорских островах Камчатки протестуют против включения всей территории острова Беринга в состав Национального парка. Коренное население убеждено, что не выживет в таких условиях, поскольку статус Нацпарка налагает множество ограничений, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

NASA Остров Беринга

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255 жителей села Никольское Алеутского района Камчатки (остров Беринга, группа Командорских островов) написали обращение в администрацию президента России Владимира Путина, Минприроды РФ, в правительство Камчатского края с просьбой не расширять на северную часть острова Беринга границы создаваемого на месте Командорского заповедника Национального парка.

Жители убеждены, что создание на месте их села и района Нацпарка сделает жизнь и работу для них невозможной.

В августе 2018 года был принят 321-ФЗ, которым внесены изменения в закон об особо охраняемых территориях. Согласно документу, заповедник Командорский преобразуется в Национальный парк, с расширением границ.

После преобразований село Никольское, в котором проживают представители коренных народов Камчатки, войдёт в состав Нацпарка. Жители Никольского утверждают, что это противоречит федеральному законодательству, поскольку преобразование заповедника не предполагает изменения его границ. На северной части острова, на которую и предполагается распространить границы Нацпарка, расположено не только село, но ещё и аэропорт, дорога регионального значения, земли родовых общин, рыбопромысловые участки Алеутского рыбокомбината, которых в проекте просто нет.

Жители одного из самых удалённых населённых пунктов России уверены, что ограничения, которые налагает статус Нацпарка, грозят им потерей работы и голодом.

Коренные жители будут лишены права на занятия традиционными видами деятельности — охотой и рыбалкой.

Однако в дирекции Командорского заповедника, по данным «Камчатка-Информ», утверждают, что права коренных народов нарушены не будут, напротив, они получат возможность охотится на северного оленя, о чем просят давно, а статус заповедника, в отличие от Нацпарка, это запрещает.

Реакции краевых и федеральных властей на обращение жителей Алеутского района пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, коренные жители Камчатки не в первый раз жалуются на ущемление их прав в регионе. КМНС ограничивают в праве рыбачить на родовых участках, охотиться, бизнес всё чаще посягает на исконные земли аборигенов.