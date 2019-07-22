Лондон, 22 июля, 2019, 03:38 — ИА Регнум. Владельцы собаки породы чихуа-хуа из юго-западного английского графства Девон встревожены судьбой своего питомца, унесенного в неизвестном направлении чайкой, сообщает 21 июля британский таблоид The Daily Mail.

Чайка

Как сообщила хозяйка, четырехлетний пес Гизмо играл во дворе их домовладения, когда неожиданно спикировавшая на него чайка схватила его за морду и унесла.

«Она унесла Гизмо так далеко, что мы больше не могли его видеть», — рассказала хозяйка, отметив также, что ей больше ничего не известно о судьбе питомца.

Напомним, большинство чаек являются плотоядными птицами с довольно широким рационом. В их меню могут входить рыбы, насекомые, небольшие птицы и даже мелкие млекопитающие. Некоторые виды способны улетать на кормежку за десятки километров от водоемов.