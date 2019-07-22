Петропавловск-Камчатский, 22 июля, 2019, 03:42 — ИА Регнум. На Камчатке запущен новый туристический маршрут — экскурсия на вулкан Хангар с остановкой на Тимоновских горячих источниках. За одну эту экскурсию туристу придётся выложить 30 тыс. рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

U.S. Geological Survey Вулкан Хангар

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Такая экскурсия не каждому по карману. На вулкан Хангар туриста отвезёт вертолёт с посадкой в кальдере вулкана. Путь займет 4,5—5 часов. В кальдере вулкана также расположено одно из красивейших и глубоких озер Камчатки.

По данным ИА «Кам 24», стоимость полёта на вулкан 30 тыс. рублей и продажи таких туров уже стартовали на полуострове.

В стоимость не входит дорога до Камчатки из региона проживания туриста, проживание в гостинице и прочее.

Как сообщало ИА REGNUM, известный российский путешественник Мария Анашина, автор «Трэвэл-блога», поделилась впечатлениями о путешествии на Камчатку. По её словам, природа полуострова никого не оставит равнодушным. Однако путешественницу поразила запредельная стоимость туристических услуг на Камчатки и совершенно убогая туристическая инфраструктура.

Жители Камчатки отмечают, что для них путешествия к большинству природных сокровищ полуострова недоступны, а за цену одной экскурсии вполне можно слетать во Вьетнам.