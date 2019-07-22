Хабаровск, 22 июля, 2019, 03:27 — ИА Регнум. Следователи СУ СК В Хабаровском крае проверяют дикую историю с появившимся в сети самодельным видео, на котором школьницы в полуобнаженном виде танцуют на кладбище, на могилах, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Кладбище

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На видео запечатлены танцы на погосте, предположительно в Хабаровске.

Следователи сейчас решают, попадают ли подобные действия под статью 244 УК РФ («Осквернение могил»). В СМИ появляются различные версии происшествия. Одна из них озвучена одной из участниц, сообщившей, что ей угрожал неизвестный в интернете. Незнакомец якобы грозил расправой, если видео с танцами на погосте не появится в сети.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года в Приморье задержали молодого человека 18 лет, подозреваемого в осквернении памятника Ленину. В полиции он признался, что совершил правонарушение под воздействием алкоголя.