Лондон, 22 июля, 2019, 03:15 — ИА Регнум. Решение о созыве чрезвычайного правительственного комитета COBRA (Cabinet Office Briefing Room А) приняла премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в связи с ситуацией с задержанным Ираном британским танкером, сообщает 21 июля ежедневная лондонская газета Evening Standard.

Иван Шилов ИА REGNUM Тереза Мэй

Как ожидается, заседание COBRA пройдет в понедельник, 22 июля. Обсудить проблему с задержанием британского танкера соберутся министры, главы департаментов госслужб, представители полиции, спецслужб и некоторые другие специалисты.

В качестве одной из возможных мер влияния члены комитета рассмотрят возможность заморозки всех иранских активов.

Как сообщало ИА REGNUM, спецслужбы Великобритании ищут доказательства причастности России к инциденту с задержанием танкера. По версии британцев, танкер мог нарушить международные соглашения из-за неверной оценки своего местоположения, якобы возникшего в результате трансляции Ираном ложных GPS-сигналов. Такие технологии Тегерану, уверены спецслужбы Великобритании, могла предоставить только Москва.

Между тем в сети появились аудиозаписи переговоров иранских военных и британского катера, предшествующих задержанию. Иранская сторона несколько раз настоятельно рекомендовала танкеру изменить курс, гарантируя при этом безопасный выход из подведомственной Ирану акватории. Однако экипаж танкера решил не менять курса.