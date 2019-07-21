Киев, 22 июля, 2019, 02:45 — ИА Регнум. По результатам обработки 10,29% протоколов партия «Слуга народа» набирает 41,52%, у ближайшего соперника «Оппозиционной платформы» 12,02%, сообщается на сайте Центризбиркома Украины.

President.gov.ua Владимир Зеленский на избирательном участке

На текущий момент радикалы Олега Ляшко уже не набирают необходимых для прохождения в парламент 5%. Их текущий результат 4,68%.

Голоса избирателей среди оставшихся «проходных» партий распределяются следующим образом. Партия президента Украина Владимира Зеленского «Слуга народа» набирает 41,29% голосов. За ней следует «Оппозиционная платформа — за жизнь» с 12,02% голосов. У партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» 8,80%, за ней идут «Батькивщина» Юлии Тимошенко (8,72%) и партия «Голос» музыканта Святослава Вакарчука.