Москва, 22 июля, 2019, 02:09 — ИА Регнум. Только за первое полугодие 2019 года злоумышленники пытались получить доступ к более 24 млрд рублей клиентов крупнейших банков России, сообщают 22 июля «Известия».

Юлия Комбакова ИА Красная Весна Деньги

Как стало известно, сотрудникам Сбербанка удалось предотвратить мошеннические списания со счетов вкладчиков на сумму более 18 млрд рублей. В ВТБ — на сумму 5,4 млрд рублей, в «Альфа-банке», «Почта-банке» и МКБ — на сумму 700 млн, 135 млн и 10 млн рублей соответственно.

Между тем, по данным Центробанка России, в 2018 году по вине мошенников с карт граждан было списано около 1,4 млрд рублей. Это на 44% больше, чем в 2017-м.

Как заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов, 96−97% попыток незаконных списаний денежных средств предотвращается службами безопасности. Тем не менее в оставшихся 3−4% случаев, когда злоумышленники достигают своей цели, речь идет о сотнях миллионов рублей.

Среди основных причин успешной деятельности преступников эксперты выделяют человеческий фактор, а именно: утечку информации. Решение проблемы в повышении грамотности граждан при работе в цифровом информационном пространстве.