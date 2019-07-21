Киев, 22 июля, 2019, 01:46 — ИА Регнум. Временно заблокирована оказалась работа избирательной комиссии на одном из участков в Запорожье: неизвестные распылили на участке слезоточивый газ, сообщает 21 июля телеканал «112 Украина».

Ντουντούκα Слезоточивый газ

Как стало известно, после закрытия участка в 32-й школе на острове Хортица комиссия приступила к процедуре подсчета голосов, однако в этот момент неизвестные через окно распылили слезоточивый газ внутри помещения.

Одной женщине потребовалась помощь медиков, сейчас ее состояние стабильно.

Прибывшая к месту происшествия полиция уже задержала троих подозреваемых, правоохранители расследуют обстоятельства инцидента, решается вопрос об открытии уголовного дела.

В результате действий злоумышленнико, работа комиссии была приостановлена на 40 минут. После переноса всех необходимых документов в соседнее помещение подсчет голосов был продолжен.

На текущий момент Центризбирком Украины обработал 6,30% протоколов. В парламент Украины по-прежнему проходят шесть из 22 принимавших участие в выборах политических партий: «Слуга народа» (41,20%), «Оппозиционная платформа» (11,24%), «Батькивщина» (9,43%), «Европейская солидарность» (8,62%), «Голос» (6,03%) и «Радикальная партия» (5,45%).