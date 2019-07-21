Москва, 22 июля, 2019, 00:59 — ИА Регнум. О перезагрузке политических сил на Украине свидетельствуют опубликованные данные экзитполов, прокомментировал предварительные результаты выборов глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Своим мнением сенатор делится в социальной сети Facebook.

Vadim Chuprina Зал заседаний Верховной рады

По мнению Косачева, президент Украины Владимир Зеленский смог переформатировать Верховную раду, сделав ее из оппозиционной относительно лояльной.

«Порошенко и иже с ним окончательно уходят в историю, — отметил член Совфеда. — Равно как и наиболее экстремистские политические силы Украины».

Результат «Оппозиционной платформы» сенатор назвал почетным и успешным, подчеркнув однако, что о конкретных результатах говорить пока рано, порекомендовал «держать пальцы» в надежде на максимальные показатели.

Для президента Зеленского, по словам Косачева, наступает период настоящей ответственности.

Напомним, на текущий момент ЦИК Украины обработал 3% бюллетеней. В тройке лидеров — «Слуга народа» Зеленского (40,36%), «Батькивщина» Юлии Тимошенко (10,24%) и «Оппозиционная платформа» (10,06%).