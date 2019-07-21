Киев, 22 июля, 2019, 00:33 — ИА Регнум. На выборах в Верховную раду Украины лидирует партия президента Владимира Зеленского, всего в новом парламенте страны могут оказаться шесть партий. Публикацию первых результатов обработки протоколов с избирательных участков начал 21 июля ЦИК Украины.

ВАДИМ ЧУПРИНА Здание Верховной рады Украины

По состоянию на 00:00 22 июля по времени Киева (совпадает с мск) Центральная избирательная комиссии Украины обработала 1,5% протоколов. По предварительным данным, у президентской партии «Слуга народа» 38,56%, у «Батькивщины» Юлии Тимошенко — 10,92%, партия «Европейская солидарность» экс-президента Петра Порошенко набрала 8,87% голосов. Следом идут партия «Оппозиционная платформа — за жизнь» с 8,56%, «Радикальная партия Олега Ляшко» (7,96%) и партия «Голос» музыканта Святослава Вакарчука — 5,90%.

Остальные партии необходимых 5% пока не набирают.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по результатам данных экзитпола «Социс», в новой Раде будет пять партий: «Слуг народа» (45%), «Оппозиционная платформа» (12%), «Европейская солидарность» (9%), «Батькивщина» (8%), «Голос» (6%).