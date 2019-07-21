Сочи, Краснодарский край, 21 июля, 2019, 23:52 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Сочи» на своем поле уступил санкт-петербургскому «Зениту» в матче второго тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе «Фишт» и завершилась со счетом 0:2.

Steven Depolo Гол

В составе гостей голевыми действиями отметились Сердар Азмун и Магомед Оздоев.

Отметим, что после двух матчей в чемпионате России санкт-петербургский «Зенит» пока занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 6 очков. Клуб «Сочи», не набравший пока баллов, находится на шестнадцатой позиции.

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