Киев, 21 июля, 2019, 23:42 — ИА Регнум. Результат «Оппозиционной платформы» на выборах в парламент Украины — это несомненная победа партии, заявил на брифинге в Киеве в воскресенье, 21 июля, депутат Сергей Лёвочкин.

Zagittya.com.ua Брифинг лидеров «Оппозиционной платформы»

Но этот успех и эту победу необходимо защитить, в первую очередь это касается работы участковых комиссий, члены которых должны защитить результат партии, отметил он.

По данным экзитполов, «Оппозиционная платформа» набрала около 12−14% голосов.

21 июля на Украине проходят досрочные парламентские выборы. Как сообщало ИА REGNUM, новый президент страны Владимир Зеленский объявил о роспуске предыдущего состава Рады и подписал указ о досрочных выборах в день своей инаугурации, 20 мая.