Пекин, 21 июля, 2019, 22:54 — ИА Регнум. В рамках реализации договоренностей, достигнутых во время встречи на полях саммита «Группы двадцати» в Осаке китайским и американским лидерами Си Цзиньпином и Дональдом Трампом, некоторые предприятия КНР обратились к экспортёрам из США с запросом о поставках сельскохозяйственной продукции. В связи с этим они также подали заявки на отмену дополнительных таможенных пошлин на импорт из США, сообщает 21 июля Синьхуа со ссылкой на информацию от Комитета по таможенным пошлинам Госсовета КНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

Подчеркивается, что США недавно отменили такие же дополнительные пошлины на 110 наименований промышленных товаров, импортируемых из КНР, а также пообещали поощрять свои предприятия и компании продолжать поставки товаров китайским потребителям.