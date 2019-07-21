Бишкек, 21 июля, 2019, 22:47 — ИА Регнум. В Киргизии на соревнованиях по дрифту легковой автомобиль въехал в толпу зрителей. Об этом сообщает АКИpress со ссылкой на ГУВД Бишкека.

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ДТП произошло в воскресенье, 21 июля, на автошоу в столице страны. По последним данным, в результате аварии пострадали шесть человек.

«Водитель легковой автомашины «Тойота Марк 2» … потерял управление и выехал на обочину, совершив наезд на граждан», — говорится в сообщении.

Отмечается, что шесть человек, получившие различные травмы, доставлены в местную больницу.

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.