Москва, 21 июля, 2019, 23:30 — ИА Регнум. На Украине число заболевших корью к концу года увеличится втрое, что представляет серьезную угрозу для жизни и здоровья граждан России. Об этом 21 июля сообщил депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко в эфире телеканала «Россия-24».

rcsb.org Вирус кори

В своих прогнозах Онищенко исходит из статистики инфицированных корью на Украине за прошлый и текущий год. Так, за весь 2018 год количество заболевших составило 52 тыс. человека, а за первые шесть месяцев 2019 года выявлено уже 56 тыс. случаев заражения. Соответственно, чем больше заболевших, тем больше тех, с кем они контактируют, а, следовательно, увеличивается риск заражения большего числа людей, отметил он.

Причиной всплеска заболеваемости корью на Украине Онищенко видит в отсутствии системы вакцинации населения. И отмечает, что ситуация на Украине представляет серьезную угрозу для России и для Европейского союза.

Напомним, по данным министерства здравоохранения Украины, за первое полугодие 2019 года число выявленных случаев заражения корью составило свыше 55 тыс., из них 18 — закончились летальным исходом.