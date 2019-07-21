Киев, 21 июля, 2019, 22:33 — ИА Регнум. Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко считает, что состав коалиции в Раде нового созыва зависит исключительно от президента Украины Владимира Зеленского.

Tymoshenko.ua Юлия Тимошенко

Об этом она заявила на брифинге вечером 21 июля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Тимошенко отметила, что вряд ли кто-либо еще может влиять на этот процесс, и не дала четкого ответа на вопрос, готова ли ее политсила входить в правящее большинство и на каких условиях.

«Сегодня у Владимира Зеленского и в его партии «Слуга народа» есть полное право формировать парламентскую коалицию в Верховной раде нового созыва так, как они считают нужным», — отметила экс-премьер Украины.

Также она отметила, что ее команда имеет свой стратегический план «возрождения и становления Украины».

ИА REGNUM напоминает, что, по данным экзитполов, «Батькивщина» проходит в парламент нового созыва, получая 7−8% поддержки населения. Это означает, что в Раде партия может претендовать примерно на 22 депутатских мандата.