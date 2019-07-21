Тимошенко: Ответственность за формирование коалиции несет лично Зеленский
Киев, 21 июля, 2019, 22:33 — ИА Регнум. Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко считает, что состав коалиции в Раде нового созыва зависит исключительно от президента Украины Владимира Зеленского.
Об этом она заявила на брифинге вечером 21 июля, передает корреспондент ИА REGNUM.
Тимошенко отметила, что вряд ли кто-либо еще может влиять на этот процесс, и не дала четкого ответа на вопрос, готова ли ее политсила входить в правящее большинство и на каких условиях.
«Сегодня у Владимира Зеленского и в его партии «Слуга народа» есть полное право формировать парламентскую коалицию в Верховной раде нового созыва так, как они считают нужным», — отметила экс-премьер Украины.
Также она отметила, что ее команда имеет свой стратегический план «возрождения и становления Украины».
ИА REGNUM напоминает, что, по данным экзитполов, «Батькивщина» проходит в парламент нового созыва, получая 7−8% поддержки населения. Это означает, что в Раде партия может претендовать примерно на 22 депутатских мандата.