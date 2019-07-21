Эксперт пугает Зеленского протестом «желтых жилетов»
Киев, 21 июля, 2019, 22:31 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский может назначить на пост премьер-министра исполнительного директора Международного Фонда Блейзера, советника президента Олега Устенко. Об этом 21 июня заявил в эфире одного из украинского телеканалов политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.
По его словам, президента Владимира Зеленского ожидает свой протест «желтых жилетов».
Как сообщало ИА REGNUM, 21 июля Зеленский заявил, что на пост премьер-министра будет назначено ново лицо, гуру в экономике. По его словам, премьер будет «со специализированным образованием, человек, которого уважают в Украине, во-первых, и человек, которого уважают на Западе». «Человек действительно является примером, гуру в экономике», — добавил Зеленский.