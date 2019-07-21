Киев, 21 июля, 2019, 22:31 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский может назначить на пост премьер-министра исполнительного директора Международного Фонда Блейзера, советника президента Олега Устенко. Об этом 21 июня заявил в эфире одного из украинского телеканалов политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

Obier Жёлтые жилеты

«Наверное, они идут на однопартийное большинство. Так они рассчитывают… Сейчас люди хотят, чтобы у президента была вся полнота власти. Кого он назначит премьером, тот и будет премьером, если у них будет однопартийное большинство… Может, Олег Устенко будет, он тоже подходит под параметры. Его на Западе знают, он хороший экономист», — полагает Карасев.

По его словам, президента Владимира Зеленского ожидает свой протест «желтых жилетов».

«У нас парламентско-президентская республика. По Конституции, да. Но как она функционирует, когда у президента есть свое большинство и свое правительство? Она функционирует как президентская. И тогда премьер-министр — это какой-нибудь соратник, технократ или просто политик второго ряда, который бы не затмевал президента. Как во Франции, сначала Макрон выиграл президентские выборы, потом парламентские. Потом получил «желтые жилеты». Наверное, это и нас ждет, потому что там, как и у нас, была эйфория», — рассказал Карасев.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июля Зеленский заявил, что на пост премьер-министра будет назначено ново лицо, гуру в экономике. По его словам, премьер будет «со специализированным образованием, человек, которого уважают в Украине, во-первых, и человек, которого уважают на Западе». «Человек действительно является примером, гуру в экономике», — добавил Зеленский.