Иллинойс, США, 21 июля, 2019, 22:54 — ИА Регнум. Новая методика расчёта постоянной Хабла, характеризующая расширение вселенной, вместо большей точности поставила под вопросы фундаментальные космологические теории. Об этом 16 июля сообщается в статье, опубликованной в Astrophysical Journal.

Вселенная

Учёные из Чикагского университета в Иллинойсе представили новую методику, которая измеряет расширение вселенной, ориентируюсь на расчёт расстояний между звездами «красными гигантами», то есть старыми звездами, которые раздулись до огромных значений. Новая технология должна была заменить, используемую почти сто лет методику, когда учёные наблюдали за отдельными яркими звездами — цефеидами, свет которых часто искажается скоплением космической пыли в отличие от красных гигантов.

Так, с помощью космического телескопа Хаббл в 1990-е было вычислено значение постоянной Хабла 72 с погрешностью менее 10%. Затем команда во главе с нобелевским лауреатом Адамом Риссом провела самые точные на сегодняшний день измерения, и ее последнее значение составляет 74, с погрешностью всего 1,91%. Методика расчёта с опорой на измерение реликтового излучения дала значение 67,8. Новая методика дала величину 69,8.

Астрофизики пытаются понять, как сочетать полученные значения. Если несоответствие космической скорости не будет устранено, это может означать, что некоторые из базовых теорий, которые космологи используют для интерпретации своих данных, например, предположения о природе темной материи, могут быть неверными.

Напомним, скорость расширения вселенной и разлёта галактик друг от друга рассчитывается с помощью постоянной Хабла, названной в честь астронома Эдвина Хаббла, который в 1920-х годах обнаружил, что большинство галактик отступают от Млечного Пути — и чем дальше они, тем быстрее они отступают. В классической теории считается, что вселенная «разрывается» на части под действием тёмной материи и энергии.