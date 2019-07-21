Краснодар, 21 июля, 2019, 22:27 — ИА Регнум. 29 дворов и участков дорог оказались подтоплены из-за сильных дождей в Краснодаре. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по региону.

Пресс-служба Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Более 20 единиц водооткачивающей техники работает в Краснодаре

«Вследствие выпадения обильных осадков (в Краснодаре) произошло подтопление 10 низменных участков проезжей части дороги и 19 участков придворовых территорий, — говорится в сообщении. — Уровень воды составляет 10−20 см».

Отмечается, что сотрудники коммунальных служб и пожарно-спасательные подразделения привлечены к ликвидации последствий стихии. Во всех муниципальных образованиях края оперативными группами администраций проводится мониторинг обстановки.

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