Киев, 21 июля, 2019, 22:05 — ИА Регнум. Партия «Слуга народа» уже сейчас закладывает основные идеи коалиционного соглашения, но разрабатывать его нужно будет коалиционным партнерам совместно.

JTs Давид Арахамия

Об этом журналистам заявил кандидат в народные депутаты от партии «Слуга народа» на парламентских выборах Давид Арахамия, передает корреспондент ИА REGNUM.

Основным пунктом коалиционного соглашения, по словам Арахамии, является вопрос нацбезопасности и обороны — в частности, будущие партнеры по правящей коалиции в украинском парламенте нового созыва должны однозначно признавать, что «Россия — это страна-агрессор».

Как и президент Владимир Зеленский, Арахамия заявил, что «Слуга народа», вероятно, сформирует коалицию с партией Святослава Вакарчука «Голос».

"Я надеюсь, что они наберут необходимое количество голосов, и мы с ними можем войти в коалицию. Ценностно мы говорим об одних и тех же вещах, у него, я так считаю, один из лучших списков», — сказал политик, отметив, что буквально завтра можно «начинать процесс».

ИА REGNUM напоминает, что ранее представитель Зеленского в правительстве Украины Андрей Герус заявил, что в августе победители парламентских выборов будут работать над созданием парламентской коалиции, чтобы к сентябрю этот процесс был завершен.