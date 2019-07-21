Киев, 21 июля, 2019, 21:49 — ИА Регнум. Глава партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил, что продолжит музыкальную карьеру даже после избрания народным депутатом Верховной рады.

Goloszmin.org Святослав Вакарчук

Об этом он сказал на брифинге поздним вечером 21 июля, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Мне нечего скрывать… «Океан Эльзы» продолжит существовать. Слава Богу, закон позволяет заниматься творческим видом деятельности, а Бог запрещает мне ею не заниматься», — сказал Вакарчук.

ИА REGNUM напоминает, что Вакарчук уже становился депутатом Рады при президенте Ющенко в составе партии главы государства «Наша Украина». Однако тогда он довольно быстро сложил мандат, заявив, что депутатская деятельность мешает ему заниматься творчеством.

Ранее сегодня на избирательном участке у Вакарчука спросили, соответствует ли действительности информация о том, что в случае прохождения в Раду он намерен отказаться от мандата и продолжить заниматься концертной деятельностью, на что политик-музыкант ответил: «Эти слухи — это бред».