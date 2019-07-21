Киев, 21 июля, 2019, 21:31 — ИА Регнум. Системных нарушений в день голосования на выборах в парламент Украины не было, сообщили в пресс-службе МВД страны в воскресенье, 21 июля.

Пресс-служба МВД Украины

По мнению заместителя руководителя министра Сергея Ярового, сотрудники ведомства справились со своей работой.

21 июля на Украине проходят досрочные парламентские выборы. Как сообщало ИА REGNUM, новый президент страны Владимир Зеленский объявил о роспуске предыдущего состава Рады и подписал указ о досрочных выборах в день своей инаугурации, 20 мая.