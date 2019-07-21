Киев, 21 июля, 2019, 21:28 — ИА Регнум. Жители Украины, которые 21 июля проголосовали на выборах в Верховную раду, выступают за изменения. Об этом, как передает телеканал «112 Украина», заявил лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук на брифинге в штабе после оглашения результатов первых экзитполов в воскресенье, 21 июля.

Goloszmin.org Святослав Вакарчук

«Люди (на Украине) проголосовали за изменения, — сказал Вакарчук. — Мы рады быть частью этих изменений».

Как передавало ИА REGNUM, 21 июля 2019 г. на Украине прошли досрочные парламентские выборы. В новом составе Верховной рады Украины, по данным экзитпола «Социс», будет представлено пять партий.

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