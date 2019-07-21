Москва, 21 июля, 2019, 21:02 — ИА Регнум. Министр экономического развития России Максим Орешкин предупредил о «взрыве» в экономике страны проблемы закредитованности населения через два года. Об этом 21 июля он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Габриель Метсю. Ростовщик и плачущая женщина. 1654

Сославшись на данные Центробанка, Орешкин отметил, что в IV квартале 2018 года почти треть кредитов была предоставлена тем, у которых платежи по ним составляли 60% от совокупного дохода в месяц.

«Безболезненно точно уже не получится. Давайте не увеличивать проблему в размере, не отодвигать ее туда. Потому что наши оценки говорят о том, что в 2021 г. она в любом случае взорвется, мы до 2022 г. уже не дотянем», — заявил министр.

Он также отметил, что Минэкономразвития прорабатывает механизмы и готовит предложения по замедлению роста кредитования населения, в том числе и для тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации, так как иначе, при отсутствии каких-либо ограничений при выдаче потребительских кредитов, высокий уровень закредитованности населения приведет к формированию «пузыря».

"Чтобы он не лопнул, его нужно потихонечку сдувать. Именно об этом я и говорю последние месяцы и надеюсь, что те решения, которые ЦБ уже принимает, приведут именно к таким результатам», — уточнил Орешкин.

При этом он подчеркнул, что у подконтрольного им министерства отсутствует противостояние с Центробанком, а все важные экономические вопросы просто выводятся в плоскость публичной дискуссии.

Напомним, в конце июня Орешкин подверг критике Центробанк за отсутствие с его стороны мер по замедлению темпов роста потребительского кредитования, что вызвало ответную критику со стороны регулятора в адрес министерства.