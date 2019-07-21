Киев, 21 июля, 2019, 20:30 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил свою политическую команду с хорошими результатами выборов, комментируя данные Национального экзитпола.

President.gov.ua Владимир Зеленский

«Это не просто большое доверие, это большая ответственность. Для меня лично и для нашей команды. Мы не подведем украинцев. Для нас, как и для каждого украинца, главные приоритеты — прекращение войны, возврат наших пленных и победа над той коррупцией, которая до сих пор остается в Украине… Думаю, все то, что мы обещали всем украинцам, мы это обязательно сделаем. Сегодня нашей команде можно расслабиться, но не очень сильно, потому что завтра с утра нужно работать», — предупредил Зеленский.

При этом он намекнул, что планирует провести и досрочные местные выборы.

«Что касается местных выборов, вам интересно, интересно? Не расслабляйтесь», — сказал Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным Национального экзитпола, в парламент Украины проходят пять партий. Так, победителем выборов стала партия «Слуга народа» — 43,9%. При этом избирательный барьер в 5% преодолели «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 11,5%, «Европейская Солидарность» Петра Порошенко — 8,9%, Всеукраинское объединение «Батькивщина» Юлии Тимошенко — 7,6%, и «Голос» Святослава Вакарчука — 6,3%.